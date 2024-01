Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato i primi dettagli della Maturità 2024, confermando che seguirà le stesse modalità dell’anno precedente.

Maturità 2024: quali sono le materie della seconda prova?

Le materie per la seconda prova sono state rivelate, con greco per il Liceo Classico, matematica per il Liceo Scientifico e l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo dello Scientifico, per il Liceo linguistico, la seconda prova riguarderà Lingua e cultura straniera 3. L’esame inizia il 19 giugno con la prova scritta di italiano, seguita il 20 dalla seconda prova, differenziata per ogni indirizzo, successivamente, si svolgeranno gli orali.

Maturità 2024: le materie della seconda prova

Le Commissioni d’esame sono composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni, alcuni indirizzi prevedono una terza prova scritta, l’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, secondo il decreto legislativo 62/2017, comprende una prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi, una seconda prova scritta sulle discipline specifiche di ciascun percorso e un colloquio per valutare il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti. Durante il colloquio, i candidati espongono le esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell’Educazione civica.