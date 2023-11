Un gravissimo maxi incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri nelle vicinanze di Cagliari, dove un ragazzo di 21 anni è stato investito mentre viaggiava con il suo monopattino. Altri automobilisti si sono fermati a prestare soccorso, ma sono stati falciati a loro volta da altri veicoli che sopraggiungevano: in totale, ben sei persone sono finite all’ospedale.

Ragazzo investito in monopattino: il maxi incidente di Cagliari

Il primo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Cagliari, e più precisamente al chilometro 6,800 della statale 131. Un ragazzo stava procedendo con il suo monopattino quando un’automobile lo ha colpito in pieno facendolo cadere. Il 21enne è rimasto steso a terra: una scena vista in diretta ancheda altri automobilisti che in quel momento passavano di lì e che hanno deciso di fermarsi a prestare soccorso. Altri veicoli, però, arrivavano dalla stessa direzione e, non vedendo il gruppo a bordo strada, hanno colpito le cinque persone che si erano fermate. In totale, nel maxi incidente cagliaritano, sono state coinvolti sei mezzi e altrettante persone.

Maxi incidente a Cagliari: le condizioni di salute dei feriti

Tra di loro, i più gravi sono una donna di 40 anni e un uomo di 34: entrambi portati dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ferita anche una cinquantenne accompagnata al Santissima Trinità. I feriti sono entrati nelle varie cliniche in codice rosso, ma da quanto si apprende nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Per sgomberare la zona ci sono voluti diversi minuti e l’impiego di forze di polizia, oltre ai sette mezzi dei sanitari che sono serviti per trasferire i feriti negli ospedali sardi.