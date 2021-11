Maxi Lopez, il primo incontro con Wanda Nara: i dettagli

In Argentina sono emersi alcuni dettagli inediti sul primo incontro avuto da Wanda Nara e dal suo ex marito, Maxi Lopez.

Mentre in Italia la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è rapidamente esaurita, in Argentina si continua a parlare dei rapporti tra la showgirl e il suo ex marito, Maxi Lopez, e sono emersi alcuni retroscena inediti sul loro primo incontro.

L’unione tra Wanda Nara e Maxi Lopez, coronata dalla nascita di tre figli, non è finita nel migliore dei modi: i due si sono lasciati tra accuse e recriminazioni reciproche dopo che la showgirl ha ammesso di amare Mauro Icardi (l’attuale marito con cui di recente ha vissuto un periodo di crisi a causa di un tradimento). Per la prima volta i media argentini hanno svelato alcuni retroscena sul primo incontro tra la showgirl e il suo ex marito, che si sarebbero incontrati sulla barca di un amico dopo che lo stesso Lopez ha insistito per conoscere quella che sarebbe diventata di lì a breve sua moglie: “Maxi voleva incontrare Wanda, così ha chiesto a un amico in comune di presentargliela – ha rivelato Estefanía Berardi, opinionista del programma tv Mañanísima – Quel giorno si incontrano, vanno d’accordo, iniziano subito a chiacchierare. E quella stessa notte finiscono insieme. Maxi è impazzito per Wanda, ha detto che c’era una cosa specifica che lo faceva impazzire. Era così andato fuori di testa per lei che ha finito per sposarla”.

Wanda Nara e Maxi Lopez: i rapporti oggi

I rapporti tra Wanda Nara e Maxi Lopez non sono mai stati idilliaci dopo la loro separazione: l’ex attaccante ha più volte accusato l’ex moglie di aver allontanato da lui i tre figli che hanno avuto insieme. Wanda Nara, dal canto suo, ha denunciato l’ex marito per presunta violenza sui tre bambini. Nonostante i trascorsi non proprio semplici, la showgirl avrebbe chiamato proprio Maxi Lopez quando la situazione tra lei e Icardi è recentemente precipitata.

La showgirl ha scoperto che il marito l’avrebbe tradita con la modella Eugenia Suarez, e sui social Maxi Lopez ha scagliato una frecciatina al suo indirizzo scrivendo: “Chi la fa l’aspetti”.

Dopo un momento di crisi sembra che Wanda Nara e Mauro Icardi abbiano deciso di provare a ricostruire il loro rapporto e in tanti tra i fan si chiedono se la loro unione stavolta sia destinata a durare o se la showgirl scoprirà altro che la indurrà a chiudere per sempre i suoi rapporti con il calciatore (da cui ha avuto le sue altre due figlie).