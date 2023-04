Meal Plan: perché il menù settimanale è un’ottima idea

Gli influencer lo chiamano “meal plan”, noi più comunemente parliamo di menù settimanale: altro non è che pianificare in anticipo i pasti della settimana così da ottimizzare la spesa, evitare gli sprechi e soprattutto tenere sotto controllo il budget… ma come riuscire a realizzare un buon menu settimanale equilibrato? Ti sveliamo tutto in questo articolo!

Come preparare il tuo meal plan perfetto

Sappiamo che quando si inizia a mettere mano alla propria alimentazione, le cattive abitudini sono dure a morire ma ecco che oggi potrai avere alcuni consigli pratici per programmare un meal plan con i fiocchi!

Bilanciare i nutrienti tra pranzo e cena

È importante bilanciare i nutrienti tra pranzo e cena, in modo da assumere tutti quelli di cui il nostro corpo ha bisogno; ricorda che è importante anche scegliere alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali, come frutta e verdura di stagione ma soprattutto non escludere carboidrati, proteine o grassi pensando di perdere peso più velocemente.

Lasciare preparazioni più complicate per quando si ha più tempo

Per evitare lo stress della preparazione dei pasti, è utile pianificare in anticipo le ricette più complicate e lasciarle per quando si ha più tempo oppure iniziare a prepararle in anticipo nel weekend mettendole nel congelatore per riscaldarle al bisogno.

Concedersi un pasto libero una volta alla settimana

È importante concedersi un pasto libero una volta alla settimana, in modo da non sentirsi privati di ciò che ci piace mangiare; chiaramente non significa che bisogna esagerare con il cibo spazzatura, ma piuttosto concedersi un pasto un po’ più sostanzioso e gustoso. Un buon esempio? Una pizza o del sushi di qualità possono essere una buona idea!

Fatti aiutare da una box settimanale

Se vuoi un aiuto in più, devi sapere che organizzare un menu settimanale facendoti aiutare da un servizio di box ricette come HelloFresh renderà tutto ancora più semplice; ti basterà selezionare le ricette desiderate dal sito e in pochi clic avrai impostato il numero di pasti e il numero di invitati. A questo punto dovrai solo attendere le spedizioni veloci che ti consegneranno a casa tutti gli ingredienti già porzionati. Insomma, non hai più scuse per ordinare fast food a domicilio spendendo tantissimo per del cibo spazzatura!

I vantaggi del menù settimanale

Il meal plan, o piano alimentare settimanale, è un metodo di organizzazione che prevede la pianificazione dei pasti della settimana in anticipo. In pratica, consiste nel decidere in anticipo cosa mangiare per colazione, pranzo e cena per ciascun giorno della settimana. Ma quali sono i vantaggi?

• Controllo delle porzioni e delle calorie: pianificando i pasti in anticipo, è possibile controllare meglio le porzioni e le calorie consumate; in questo modo non improvviserai e potrai scegliere alimenti nutrienti e bilanciati per garantire di assumere tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno.

• Risparmio di tempo: il meal plan permette di risparmiare tempo in cucina, in quanto si sa già cosa preparare e non si dovrà pensare ogni giorno a cosa cucinare; grazie a questa scelta è possibile fare la spesa per tutta la settimana in una volta sola, risparmiando anche tempo durante la settimana lavorativa!

• Risparmio di denaro: puoi pianificare i pasti in modo da evitare sprechi di cibo e acquistare solo ciò di cui si ha bisogno; quando lo prepari puoi scegliere alimenti in base alle offerte del momento e alle stagionalità, risparmiando così sui costi della spesa.

• Maggiore varietà: potrai inserire nella tua alimentazione una maggiore varietà di alimenti, in quanto si ha il tempo di pianificare i pasti e cercare nuove ricette da provare.