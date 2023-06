La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lunedì 12 giugno 2023, ha inevitabilmente stravolto la programmazione di Mediaset. Anche per martedì 13 giugno ci saranno cambiamenti: ecco cosa vedremo in tv.

Mediaset: cambia la programmazione del 13 giugno

Con la morte di Silvio Berlusconi non è scomparso solo un politico, ma anche un grande imprenditore che ha cambiato la storia della televisione italiana. Sia Rai che la sua Mediaset, quindi, non potevano fare altro che stravolgere la programmazione. Per quel che riguarda il Biscione, anche martedì 13 giugno 2023 ci saranno cambiamenti.

Mediaset: la programmazione del 13 giugno

Sia Canale 5 che Rete4 continueranno a mandare in onda speciali dedicati a Silvio Berlusconi. A partire dalle 8:40, Francesco Vecchi conduce un’edizione particolare di Mattino Cinque News, che va in scena eccezionalmente fino alle ore 13:00. Subito dopo, spazio al Tg5 che andrà in onda fino alle ore 18:20. Entrambi i programmi saranno trasmessi simultaneamente su Rete4 e TgCom24 senza interruzioni pubblicitarie. Dalle 18:20 fino alle 20:00 Rete4 trasmetterà un’edizione speciale del Tg4. In prima serata, a partire dalle 20:30, Cesara Bonamici sarà al timone di uno speciale del Tg5 sempre dedicato a Berlusconi.

Mediaset: la programmazione del 14 giugno non è chiara

Per il momento, Mediaset non ha ancora diffuso la programmazione di mercoledì 14 giugno 2023. In questa giornata ci saranno i funerali di Silvio Berlusconi ed è già stato proclamato il lutto nazionale.