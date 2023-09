Novità in arrivo per Pomeriggio 5 Mediaset: Myrta Merlino sostituita?

Novità in arrivo per Pomeriggio 5 Mediaset: Myrta Merlino sostituita?

Il tentativo di sostituire Barbara D’Urso in Pomeriggio 5 sembra non aver dato i risultati sperati, e ora si considera una nuova sostituzione con una figura ben conosciuta nell’azienda, nell’ottica di risollevare gli ascolti, che erano stabili da anni con Barbara D’Urso ma ora stanno declinando.

Myrta Merlino: possibile sostituzione?

Barbara D’Urso poteva dividere l’opinione pubblica, come ogni personaggio di spicco che lavora nel mondo dello spettacolo, ma era indubbiamente in grado di mantenere un seguito fedele e di garantire risultati di successo all’azienda. Ora, Mediaset si trova di fronte a un Pomeriggio 5 che sta faticando a raggiungere gli stessi livelli e una Myrta Merlino che sembra non riuscire a conquistare il cuore degli spettatori.

Secondo le recenti voci circolate nei giorni scorsi, sembra che Simona Branchetti, un volto ben noto di Mediaset e presentatrice del Tg5, potrebbe essere scelta per sostituire Myrta Merlino. Simona Branchetti ha anche condotto Pomeriggio Cinque News.

I rumors della possibile sostituzione con Simona Brachetti

Recentemente, Giuseppe Calenda ha condiviso le opinioni espresse da alcune fonti legate a Cologno Monzese riguardo alla possibile sostituzione di Myrta Merlino con Simona Branchetti in Pomeriggio 5. Nel suo messaggio, come riporta tvzap.it, il giornalista ha citato il termine “fantasia” utilizzato da queste fonti per descrivere l’articolo del Foglio che anticipava l’ingresso di Simona Branchetti a Pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. Ha inoltre affermato che Simona Branchetti, dopo aver ottenuto buoni risultati con Morning News, prenderà nuovamente in mano la conduzione del Tg5. Calenda ha concluso il suo commento etichettando l’articolo come “fakenews”