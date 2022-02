Medici contro Giorgia Meloni per non aver vaccinato la figlia: “Non faccia disinformazione”

Giorgia Meloni non ha vaccinato la figlia contro il Covid-19, i medici: "Non faccia disinformazione".

Giorgia Meloni non ha fatto vaccinare sua figlia. In alcune recenti interviste, la leader di Fratelli d’Italia ha avuto modo spiegare la sua decisione. Meloni ha detto di aver fatto vaccinare sua madre, ma non sua figlia. La deputata romana ha affermato che la sua decisione si basa su una questione di rischi e benefici.

Secondo Giorgia Meloni, sarebbero molto poche le possibilità di morire a causa del Covid-19. Affermazioni che hanno scatenato l’ira di diversi uomini di scienza. Intervistata dalla Stampa, Meloni ha dichiarato: “Non vaccinerò mia figlia perché le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine”.

Giorgia Meloni, Burioni la corregge

Le affermazioni di Giorgia Meloni non sono state certo ignorate dagli uomini di scienza, tra cui il professor Roberto Burioni, il quale ha affermato: “Meloni: ‘le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine’.

Anni 2020-2021, morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età) – Morti per Covid negli Usa: 900 (sotto i 18 anni) “.

Il tweet di Nino Cartabellotta

A schierarsi contro Giorgia Meloni anche il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha twittato: “Onorevole, lei è libera non non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie”.