Mega festa per i 50 anni di Corona: al party anche Belen e Nina Moric

Fabrizio Corona è prossimo dal compiere 50 anni. Per il suo compleanno ha organizzato una super festa, dove ha invitato anche le sue ex fiamme

Fabrizio Corona si avvicina a spegnere 50 candeline e ha deciso di festeggiare in grande stile. L’ex “re dei paparazzi” ha annunciato sui social, insieme all’amico Steven Basalari, proprietario del locale QI di Erbusco dove festeggerà il suo compleanno, che la sua festa sarà aperta al pubblico.

Corona compie 50 anni

Fabrizio Corona, tramite un post sui social, ha espresso la sua sorpresa nel raggiungere il traguardo dei 50 anni, rivelando che di solito l’ex paparazzo dei vip non organizza feste, ma questa volta ha deciso di farlo per festeggiare con le persone più significative della sua vita, definendole “le più importanti d’Italia”. La location è descritta come “il top del top”, pensata per un pubblico di alto livello.

A quanto pare, Corona avrebbe anche menzionato la presenza alla sua festa di compleanno di personaggi famosi come le sue ex fiamme Belen Rodriguez e Nina Moric, oltre alla sua attuale fidanzata.

Compleanno Corona, come si svolgerà la serata

La serata per i 50 anni di Fabrizio Corona si svolgerà in due momenti distinti, come dichiarato da Corona e Basalari. Inizierà con una cena intima nel privè, dove circa 30-40 persone avranno l’opportunità di sedersi e condividere un’esperienza culinaria esclusiva. Dopo la mezzanotte, i festeggiamenti si estenderanno al resto della clientela del locale.

Per coloro che desiderano unirsi al party dopo la cena potranno farlo al costo simbolico di 10 euro. Fabrizio Corona ha assicurato che la serata sarà all’insegna del divertimento, con la possibilità di scattare foto, registrare video e creare ricordi indimenticabili.

Ha chiarito che per lui non si tratta di un impegno lavorativo retribuito, ma di un momento per divertirsi a casa del suo amico Steven. Corona ha anche espresso la sua intenzione di godersi la festa in modo moderato e senza stress, accogliendo numerosi ospiti a sorpresa per rendere l’evento ancora più speciale.