Meghan e Harry, matrimonio in crisi: "Lei lo ha tradito, ci sono le foto"

Secondo un rumor che ha presto fatto il giro del mondo il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sarebbe in crisi perché lei lo avrebbe tradito con la sua guardia del corpo.

Harry e Meghan: il tradimento

Dopo 4 anni di matrimonio e due figli il matrimonio del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle starebbe iniziando a scricchiolare: secondo i rumor in circolazione l’ex attice avrebbe tradito il duca con la sua guardia del corpo, Chris Sanchez. Secondo i media inglesi esisterebbero delle foto che testimonierebbero la lite avuta dai due duchi alla presenza della stessa guardia del corpo (che in precedenza avrebbe lavorato per Barack Obama e George W.

Bush). Sulla questione al momento non vi sono conferme ma sembra che Harry potrebbe chiedere il divozio già a partire dai prossimi mesi.

Per amore di Meghan Markle il principe ha accettato di trasferirsi in California ed avere una vita da persona comune. I due hanno prodotto alcuni documentari per Netflix e hanno continuato a occuparsi di filantropia. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana.

L’addio ai titoli

Ad aprile 2020 la coppia ha deciso di dire addio ai titoli nobiliari e la vicenda ha ovviamente scatenato una bufera a corte. Sembra che i rapporti tra Harry e suo fratello William non siano dei migliori proprio a causa della questione e lo stesso principe ha dichiarato che da tempo non parlerebbe con suo padre, Re Carlo.