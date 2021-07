Meghan Markle e Harry tremano: il fratello di lei al GF Australia

Il fratello di Meghan Markle, Thomas Markle Jr, parteciperà all'edizione australiana del Grande Fratello Vip.

Il fratello di Meghan Markle, Thomas Markle Jr, sarebbe in quarantena in vista del suo ingresso al Grande Fratello Vip Australia. Lui e la duchessa del Sussex non parlerebbero da 10 anni e in passato lui ha gettato pesanti accuse nei suoi confronti.

Meghan Markle: il fratello al GF Vip

Non c’è pace per Harry e Meghan Markle: il fratello dell’ex attrice, Thomas Markle Jr, sta per entrare nella casa di quello che sarebbe il corrispettivo australiano del Grande Fratello Vip, dove è possibile che trapeleranno nuove informazioni sul suo discusso rapporto con la duchessa. I rapporti tra Meghan e i suoi familiari non sono dei migliori, e già in passato lei ha dovuto vedersela con il libro scandalo della sorellastra Samantha e le foto private vendute dal padre ai paparazzi.

Che i rapporti tra Meghan e i suoi fossero tesi è cosa nota, e infatti nessuno di loro ha presenziato alle sue lussuose nozze con Harry (era stata accompagnata all’altare dal principe Carlo).

Thomas Markle Jr in particolare aveva affermato di non credere a quanto Meghan aveva affermato in merito ai presunti episodi di razzismo all’interno della casa reale (dove qualcuno avrebbe fatto delle insinuazioni sul colore della pelle del suo primogenito, Archie Harrison).

Meghan non avrebbe permesso inoltre a nessuno dei suoi familiari di conoscere i suoi due bambini: Archie Harrison (nato nel 2019) e la piccola Lilibet Diana (nata pochi mesi fa).

Meghan Markle: il fratello dalla D’urso

Thomas Markle Jr di recente è anche stato intervistato a Live – Non è la D’Urso, dove aveva gettato pesanti accuse contro la famosa sorella. “Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa: “Meghan ha dato un ultimatum a mio padre, quello di disconoscere me e Samantha per poter essere invitato al matrimonio.

Ovviamente lui ha risposto di no. Non so se questa cosa veniva da Meghan, ma non è la persona che ho visto crescere. (…) Vorrei che Meghan Markle dicesse la verità. I commenti sul fatto che siamo lontani parenti mi ha fatto sentire male. Ha mentito riguardo alla sua istruzione e continua a mentire riguardo al ruolo di sua madre. È stato mio padre a lavorare negli studi di Hollywood e a pagare gli studi ed è anche grazie a lui che ha ottenuto la sua prima parte [Markle è stato direttore della fotografia della serie Sposati… con figli]. Non è mai stato reso un centesimo”

Meghan Markle: la denuncia

Meghan Markle ha denunciato per diffamazione diverse testate giornalistiche che hanno svelato dettagli e particolari del suo rapporto con la famiglia, e più volte ha dichiarato di voler mantenere privati certi aspetti della sua vita.