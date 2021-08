Meghan Markle e Kate Middleton: pronte a fare pace grazie a Netflix

Meghan Markle e Kate Middleton sono pronte ad una riconciliazione? La moglie di Harry avrebbe coinvolto la cognata in un nuovo progetto.

Sta tornando il sereno tra Kate Middleton e Meghan Markle? Secondo indiscrezioni l’ex duchessa del Sussex avrebbe coinvolto la cognata in un nuovo progetto per Netflix.

Meghan Markle e Kate Middleton: il progetto Netflix

Già da tempo circolano voci riguardanti i presunti accordi presi da Meghan Markle e il colosso del cinema Netflix, per cui lei ed Harry si sarebbero accordati per la realizzazione di alcuni documentari.

A sorpresa l’ex duchessa del Sussex – che insieme al marito ha detto addio ai titoli nobiliari – avrebbe provato a coinvolgere nel progetto anche la cognata Kate Middleton con cui, secondo indiscrezioni, non sarebbe mai corso buon sangue. Meghan avrebbe proposto a Kate la realizzazione di un documentario incentrato sulla beneficenza e Kate si sarebbe sentita “lusingata” dalla proposta della cognata, da tempo stabilitasi negli Stati Uniti. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma in tanti sperano che torni a regnare il sereno tra i Sussex e la Royal Family dopo le tensioni degli ultimi mesi.

Meghan Markle: Harry e le tensioni

I rapporti tra il Principe Harry e suo fratello William non sarebbero dei migliori già da diverso tempo e, stando a quanto confessato da Harry nella sua intervista da Oprah Winfrey, anche tra lui e il padre Carlo non andrebbero d’accordo. Addirittura il Principe Carlo avrebbe smesso volutamente di telefonare a suo figlio perché sarebbe furioso con lui per la decisione presa nel dire addio al titolo di duca e per quanto da lui affermato alla CBS, nella controversa intervista da Oprah.

In quel caso Harry e Meghan erano arrivati persino ad accusare la Royal Family di episodi di razzismo nei confronti del loro primogenito, Archie Harrison. La Regina a seguire aveva emesso un comunicato dove si era detta profondamente addolorata e dove aveva anche fatto sapere che la questione sarebbe stata risolta “in famiglia”.

Meghan Markle: la nuova vita negli States

Da oltre un anno Meghan Markle e il Principe Harry si sono stabiliti negli States, dove hanno acquistato una lussuosa villa e dove avrebbero iniziato a lavorare come due “persone comuni”.

A giugno 2021 i due hanno avuto la loro seconda bambina, Lilibet Diana, chiamata così in onore della Regina Elisabetta e della compianta Lady D, madre del Principe.