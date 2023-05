Meghan Trainor svela il suo dramma a letto: "Mio marito è troppo dotato"

Per qualcuno potrà risultare un’esternazione trash o semplicemente ironica, ma quello che la cantautrice Meghan Trainor sta attraversando è un vero e proprio dramma: suo marito, Daryl Sabara, sarebbe troppo ‘dotato’ e ciò complicherebbe non poco la loro vita sessuale.

Meghan Trainor si racconta, parlando anche della patologia di cui è affetta: il vaginismo

La cantante di ‘All about that bass‘ si è raccontata ai microfoni del podcast della youtuber Trisha Peytas, spiegando come le sia stata diagnosticata una particolare patologia, il vaginismo, condizione definita come tensione involontaria dei muscoli vaginali che può rendere il sesso scomodo e doloroso.

I due sono sposati dal 2018 e nel 2021 hanno dato alla luce il loro primo figlio. I loro rapporti intimi però sono piuttosto difficili: “Pensavo che ogni donna in giro provasse sempre dolore durante e dopo il sesso” ha raccontato Meghan Trainor.

La cantautrice ha raccontato di aver provato molteplici approcci diversi per migliorare la situazione: “Troverò una soluzione – ha affermato -. Diventerò una star del sesso“. Anche le prime volte, come da lei stessa raccontato, non sono state facilil

“Per un anno ho pensato: ‘Non guardarmi, non toccarmi…’ – ha spiegato –. Mi ci è voluto tanto tempo per prendere anche solo in considerazione l’idea di fare sesso con lui“. Una volta messi da parte i timori, i due sono comunque riusciti, con qualche difficoltà, a procreare.

Nonostante il dramma che sta vivendo, la talentuosa cantante non perde l’ironia: “Vorrei poter rimpicciolire Daryl. È doloroso, amico… – ha sottolineato –. Quando stavo facendo questo bambino, ho dovuto mettermi il ghiaccio dopo“.