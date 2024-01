Melania Trump in lutto: è morta la madre Amalija Knavs

Lutto per Melania Trump: è morta la madre Amalija Knavs. La donna aveva 78 anni ed era molto legata a sua figlia e all’ex genero Donald. A rendere pubblica la triste notizia è stata l’ex first lady.

Momento difficile per Melania Trump, che si è trovata a dire addio alla madre Amalija Knavs. La donna è morta all’età di 78 anni e per l’ex first lady è stata un esempio fino all’ultimo giorno. Il decesso, stando a quanto si apprende dall’annuncio, è avvenuto nella giornata di martedì 9 gennaio 2024.

L’annuncio di Melania Trump

Melania Trump ha annunciato il lutto ai fan con un messaggio commovente. L’ex first lady ha descritto sua madre come una donna forte, che si è sempre comportata con dignità, grazia e calore. Ha sottolineato la completa dedizione di Amalija verso il marito, le figlie, il nipote e il genero, motivo per cui la sua mancanza è e sarà un vuoto incolmabile. Tutta la famiglia farà il possibile affinché il suo retaggio continui ad essere onorato e amato.

Melania Trump: il lutto per la perdita della madre

La madre di Melania Trump viveva a Mar-a-Lago, dove risiedono anche Melania e Donald Trump. Prima dell’annuncio del lutto da parte dell’ex first lady, l’ex presidente aveva rivelato pubblicamente nel giorno di Capodanno che sua moglie aveva problemi familiari, senza pero entrare nei dettagli.