Melissa Satta torna in tv: il programma su Sky

Dopo la pausa estiva Melissa Satta torna in tv. Tutto quello che c'è da sapere sul suo approdo a Sky.

L’ex velina Melissa Satta tornerà presto in tv in un programma Sky: lei stessa ha svelato di quale si tratta attraverso i social.

Melissa Satta: il programma Sky

Dopo la pausa estiva – in cui è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato – Melissa Satta tornerà presto in tv: la showgirl ed ex velina è stata infatti inserita nel cast di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa su Sky Sport.

A svelarlo attraverso i social è stato lo stesso conduttore, che mostrando la showgirl nelle sue stories via social ha scritto: “Avete capito che ha acquistato il Club? Ciao invidiosi”. In tanti non vedono l’ora di rivedere Melissa Satta in tv e del resto l’ex velina, ex moglie di Kevin Prince Boateng, è sicuramente ferrata sul mondo del calcio.

Melissa Satta: il nuovo amore

Di recente Melissa Satta è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Mattia Rivetti, che avrebbe iniziato a frequentare già da qualche mese.

I due sarebbero partiti per le vacanze estive in compagnia del figlio dell’ex velina, il piccolo Maddox, nato dal suo amore per Kevin Prince Boateng. Il calciatore e l’ex velina avevano annunciato la loro separazione un anno fa, dopo un difficile momento di crisi. I due avevano affermato di voler mantenere i rapporti pacifici per il bene del loro bambino, rimasto a vivere insieme a lei.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox.

Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, aveva scritto lei sui social annunciando il suo addio al marito.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Dopo mesi di avvistamenti, Melissa Satta si è decisa ad uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, l’imprenditore Mattia Rivetti. I due si sono mostrati sui social con uno scatto realizzato durante le loro vacanze insieme ma per il momento lei non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla liaison.

Dopo il divorzio l’ex velina ha cercato di proteggere in tutti i modi la sua privacy e quella di suo figlio, che oggi ha 6 anni.