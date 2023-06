Lezione di autoritarismo da Giorgia Meloni. «Se il nuovo corso del Pd è andare dritti con la strategia che li ha portati alla sconfitta elettorale, io non sono nessuno per dire loro di cambiare strategia. Se continuano così, io sono anche contenta». Intervistata da Bruno Vespa a Forum in masseria, la premier ha attaccato senza filtri la nuova politica adottata dal Pd e, per prima, la sua segretaria Elly Schlein. Ecco di seguito il continuo della pungente dichiarazione.

Sulla sconfitta del Pd

Partendo (di nuovo) dalla differenza tra dissenso e censura, Giorgia Meloni ha continuato così contro la segretaria del Nazareno: «So che la sua preoccupazione (sul presunto autoritarismo del governo, ndr) è reale, non strumentale. E per questo la voglio tranquillizzare. Il centrodestra da sempre difende la libertà delle famiglie e delle imprese, escludo che gli italiani credano alle accuse di autoritarismo. Le nostre norme, le nostre misure e anche il pulpito da cui vengono le accuse, ovvero da quelli che difendono chi impedisce a un ministro della Repubblica di presentare il proprio libro al Salone del libro, hanno portato il Pd alla sconfitta elettorale (alle ultime elezioni, ndr)».

Meloni punta il dito

«Ci si aspettava una destra incapace, impresentabile, isolata, che avrebbe fatto molti passi falsi. Non è accaduto, e chi ha puntato sulla narrazione di una destra autoritaria ha un altro problema: ripensare la sua narrazione» conclude la premier.