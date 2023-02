Mengoni rivela il suo segreto a Tananai

È diventato virale sui social network il video della passeggiata sul green carpet in occasione della kermesse di Sanremo 2023.

Nel suddetto video vediamo da una parte il cantante Tananai, infreddolito ed intimorito dalla funesta eventualità di beccarsi un malanno ed affrontare il palco dell’Ariston in totale afonia. Contrariamente a quest’ultimo, Margo Mengoni percorre il tappeto con spavalderia ed eleganza.

Marco Mengoni: professionista a tuttotondo

Come mai tanto disinteresse da parte del cantante per il clima ligure, in questi giorni estremamente freddo e ventoso? Ebbene, Marco Mengoni ha un segreto e lo svela al concorrente in gara Tananai, che avevamo già conosciuto lo scorso anno grazie alla performance del brano Sesso Occasionale, pezzo che ha conquistato i giovani italiani per la simpatia e la disinvoltura dello stesso cantautore.

E quindi, qual è il segreto di Marco Mengoni? La maglia termica.

Ha suscitato grande ammirazione generale la rivelazione di Marco Mengoni che, vedendo Tananai praticamente annichilito dal clima gelido, ha ammesso al giovane collega che la propria spavalderia non era solo apparente. Infatti il cantante, già vincitore del festival più atteso dell’anno nel 2013, ha affidato il proprio busto a comfort e praticità di una maglia termica, imprescindibile durante la settimana sanremese, a detta di Mengoni.