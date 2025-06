Enrico Mentana, uno dei volti più noti e amati del giornalismo italiano, ha acceso le ipotesi tra i suoi fan e il pubblico televisivo con un recente post su Instagram. Mentre si avvicina il traguardo dei 15 anni alla guida del Tg di La7, il giornalista ha condiviso una riflessione che molti interpretano come un possibile segnale di un imminente addio alla rete di Urbano Cairo.

Cosa sta davvero accadendo? Ecco cosa sappiamo finora.

Mentana lascia La7?

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1″.

Mentana ha definito gli anni alla guida del Tg di La7 “intensissimi ed esaltanti“. Ha sottolineato la sua passione e dedizione verso la rete, spiegando di aver affrontato ogni giornata come se fosse per sempre, senza mai pensare a un possibile cambiamento o a cosa avrebbe potuto fare dopo.

Mentana lascia La7? Il messaggio misterioso preoccupa il pubblico

“Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

La riflessione di Mentana ha suscitato numerosi dubbi e reazioni tra gli utenti sui social. Molti hanno espresso il timore di un suo possibile addio, sottolineando quanto la sua presenza sia fondamentale in un periodo in cui l’informazione sembra vacillare. Alcuni commenti lo implorano di non lasciare la guida del Tg, definendolo una delle poche voci autorevoli rimaste.