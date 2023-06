Giallo in casa City. Nonostante la vittoria della prima agognata Champions League, la squadra inglese non può ancora tirare un sospiro di sollievo. È scomparso il padre di Enzo Maresca, il tecnico collaboratore di Pep Guardiola. Le tracce dell’uomo si sarebbero perse proprio a Istanbul, nella notte.

Scomparso allo stadio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il padre di Maresca sarebbe scomparso proprio allo stadio, mentre i tifosi inglesi festeggiavano la vittoria ai danni della squadra nerazzurra. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le autorità turche sono state messe subito a conoscenza della scomparsa dell’uomo e le ricerche sarebbero partite già dalle prime ore di oggi, domenica 11 giugno. Non ci sono indiscrezioni al momento sulla possibile causa di quanto accaduto né strumenti per ipotizzare che possa trattarsi o meno di un gesto volontario. L’uomo si era recato allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul per accompagnare il figlio nella vittoria (raggiunta) della Coppa dei Campioni, solo questo si sa per certo.

Il ko dell’Inter

Festa rovinata per il tecnico del Manchester City Josep Guardiola che, grazie a Rodrigo che firma la beffa con un goal al sessantottesimo, riesce a sigillare la prima finale del City rompendo il sogno di un ancora incredulo Simone Inzaghi.