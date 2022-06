Mercedesz Henger non sopporta Soleil? “Ha sempre sparlato di lei”

Soleil Sorge è approdata all'Isola dei Famosi e sembra che tra lei e Mercedesz Henger non corra buon sangue.

Soleil Sorge è approdata all’Isola dei Famosi per portare scompiglio tra i concorrenti e, secondo indiscrezioni, potrebbero vedersene delle belle tra lei e Mercedesz Henger (che a quanto pare non la sopporta).

Soleil Sorge e Mercedesz Henger

Secondo Deianira Marzano potrebbero volare scintille tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge all’Isola dei Famosi.

Si dà il caso infatti che la figlia di Eva Henger – secondo l’esperta di gossip – avrebbe sempre “sparlato” di Soleil con i loro amici in comune, e l’arrivo dell’influencer sull’Isola porterà certamente scompiglio tra i naufraghi, che non erano stati messi al corrente del suo arrivo in compagnia di Vera Gemma.

Soleil e Edoardo Tavassi: la versione di Guendalina

Guendalina Tavassi, ex naufraga e sorella dell’attuale concorrente Edoardo Tavassi, ha anche specificato che secondo lei suo fratello avrebbe un debole per Soleil, fatto che sicuramente non mancherà di creare tensioni con Mercedesz.

Fin dal suo arrivo all’Isola dei Famosi infatti, Mercedesz non ha nascosto il suo interesse verso Edoardo Tavassi.

“Sì ovvio che Mercedesz henger mi piace, però non mi fido troppo di lei. Anche perché si è subito dichiarata innamorata. Addirittura dice che è bello pure da rasato con il ciuffettino dietro. Adesso però lui potrebbe salutare Mercedesz. Sì perché a L’Isola arriva Soleil Sorge e lui ha una cotta per lei da sempre.

Davvero è innamorato pazzo di lei. Lui non sa che lunedì sera lei arriverà sull’isola. Non vedo l’ora di vederlo durante la diretta“, ha dichiarato Guendalina Tavassi in merito all’arrivo della Sorge all’Isola dei Famosi.