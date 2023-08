Allerta meteo e bollini rossi e arancioni per il caldo: l’Italia sarà ancora spaccata in due nella giornata di mercoledì 2 agosto.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 2 agosto 2023. L’allerta interesserà diverse Regioni. Anche il caldo darà problemi all’Italia: alcune città sono state contrassegnate con il bollino rosso a causa delle elevate temperature.

Mercoledì 2 agosto, allerta meteo: quali sono le regioni a rischio

Ancora maltempo in Italia. Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte per la giornata di mercoledì 2 agosto. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, è stata stabilita un’allerta meteo gialla per rischio temporali su alcuni settori del Friuli-Venezia Giulia. A essere colpite da piogge e nubifragi saranno, nello specifico, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Bollino rosso e arancione per il caldo in alcune città italiane

Se in Friuli-Venezia Giulia è stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali, altre città italiane sono da bollino rosso e arancione per il caldo.

Nella giornata di mercoledì 2 agosto, stando a quanto riportato nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore, Campobasso sarà da bollino rosso mentre Palermo da bollino arancione.

Per quanto riguarda il bollettino rosso a Campobasso, corrisponde a un’allerta caldo di livello tre che, come si legge sul sito del Ministero della Salute, indica condizioni di emergenza che possono avere possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e, quindi, non solo sui sottogruppi generalmente più a rischio come bambini, anziani e persone affetta da malattie croniche.

Il bollettino arancione, invece, sta per l’allerta caldo di livello 2 caratterizzata da “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, anziani, bambini e donne in gravidanza”.