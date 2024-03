L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 15 marzo, intorno alle 16.40. L’autobus stava viaggiando in direzione Milano.

Mestre, pullman perde due ruote in autostrada

Il pullman stava trasportando circa 50 studenti di una scuola di Cuneo, quando le due ruote posteriori si sono staccate mentre percorreva il tratto autostradale dell’A4 conosciuto come Passante di Mestre, tra Martellago-Scorzè e Spinea. Fortunatamente nel momento in cui il conducente si è accorto di ciò che stava accadendo è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta, senza creare ulteriori danni. La scolaresca non è rimasta ferita ed è stata riportata a casa grazie all’intervento di un autobus sostitutivo.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’intervento degli ausiliari della viabilità di Concessioni autostradali venete (Cav), che gestiscono il tratto di strada e che si sono occupati dell’incolumità dei passeggeri facendoli uscire dal pullman tramite le scale di fuga poste ai margini della carreggiata. Le ruote staccatesi dal mezzo non hanno danneggiato nessun veicolo in transito.

Frontale auto-pullman ad Arezzo

Nella serata di giovedì 14 marzo si è verificato un grave incidente dove sono rimasti coinvolti un autobus ed una macchina. Il frontale è avvenuto intorno alle 21 a Pieve al Toppo in provincia di Arezzo. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale. Sul posto anche gli uomini dei Vigili del fuoco e i carabinieri.