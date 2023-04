Meteo, arriva il caldo ma non per tutti: le previsioni per gli ultimi 10 giorni di aprile

Meteo, arriva il caldo ma non per tutti: le previsioni per gli ultimi 10 gior...

Meglio tardi che mai. Il meteo si ricorda che è primavera. Dopo un aprile caratterizzato quasi completamente da temperature sotto la media, gli ultimi dieci giorni del mese avranno la rimonta di un anticiclone di matrice subtropicale. Vediamo meglio di che si tratta.

Caldo in arrivo ma senza eccessi

Sono visibili in queste ore gli strascichi del maltempo che ha colpito indistintamente l’Italia a partire dal weekend di Pasqua: piogge e temporali stanno interessando ancora gran parte del Settentrione, ma si vede la fine. Il conto alla rovescia per il caldo è ormai iniziato e il giorno x si avvicina sempre di più. Al momento allarmismi riguardo possibili eccessi di temperatura sembrerebbero ingiustificati, ma non sono poche le persone in attesa, non senza un po’ di preoccupazione, di un’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa.

Le temperature rimarranno contenute

Una cauta ripresa. Già al principio della prossima settimana, la situazione meteo si dirà pronta ad accogliere la primavera su tutte le aree dello Stivale, con giornate soleggiate e temperature in notevole rialzo, che si alterneranno tuttavia a giornate nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto di leggera variabilità, le temperature rimarranno comunque contenute (in molte regioni leggermente sotto la norma).