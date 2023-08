Il caldo torna ad aumentare in tutta Italia, con temperature alte nella giornata di lunedì 14 agosto e di martedì 15 agosto, ovvero Ferragosto.

Meteo Ferragosto, caldo in aumento: le previsioni

Il caldo torna ad aumentare in tutta Italia, con temperature particolarmente alte nella giornata di Ferragosto. Le previsioni meteo annunciano bel tempo, con sole e cielo sereno, in quasi tutta la Penisola. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, ha avvisato che la permanenza dell’anticiclone sarà lunga, almeno fino al 23 o 24 agosto, se non oltre. Solo nei settori alpini potranno esserci veloci e passeggeri temporali di calore nel corso delle ore pomeridiane. Nella giornata di Ferragosto i temporali con locali grandinate interesseranno soprattutto l’Alto Adige, in Trentino il Primiero e in Veneto il Cadore.

Meteo Ferragosto, caldo in aumento: le temperature

Le temperature saranno le protagoniste dell’anticiclone Nerone, che colpirà soprattutto il Centro-Nord, lasciando il Sud con deboli correnti settentrionali che andranno a mitigare il caldo africano. I valori massimi andranno oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. Roma supererà i 33°C, con una temperatura che in seguito salirà anche verso i 36-37°C. Sulla Sardegna si potrebbero toccare i 40°C e l’afa si sentirà anche durante la notte. Le temperature notturne nelle città centro-settentrionali non scenderanno sotto i 20-23°C. Il caldo continuerà ad aumentare anche dopo Ferragosto.