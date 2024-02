L’Italia sta affrontando una lunga fase di instabilità e perturbazioni a causa del ritorno della Depressione d’Islanda, un centro di bassa pressione situato vicino all’omonima isola, fonte principale delle perturbazioni atlantiche.

Meteo, inizia una lunga fase di tempo instabile

Secondo Antonio Sanò di meteo.it, questa situazione di tempo instabile con piogge e abbondante neve sulle Alpi proseguirà almeno fino ai primi giorni di marzo.

L’attuale giornata mostra un miglioramento del tempo al Centro-Nord con il ritorno del sole. Tuttavia, la perturbazione prevista per venerdì si sposterà verso il Sud, portando piogge per gran parte della giornata, un sollievo per la Sicilia che soffre di una grave siccità.

Domenica, un vortice ciclonico al Sud causerà un’acuta fase di maltempo con piogge abbondanti, aumentando il rischio di allagamenti o alluvioni lampo, soprattutto in Sicilia e Calabria.

Meteo, inizia una lunga fase di tempo instabile

Nel resto del paese, il sole prevarrà, ma il tempo peggiorerà nuovamente in serata al Nordovest a causa di un nuovo ciclone, anticipando un ulteriore peggioramento atteso per la prossima settimana.

Sanò avverte che dal 26 febbraio, l’Italia sarà colpita dal ciclone tirrenico, un vortice semistazionario che porterà precipitazioni, alternando giorni di instabilità in tutte le regioni, con neve sulle Alpi sopra i 1200 metri e sugli Appennini oltre i 1400-1500 metri. La speranza di un miglioramento del tempo è prevista non prima del 4 marzo.