Dopo la fase temporalesca in arrivo una nuova ondata di caldo in tutta la penisola

Ancora una volta il clima spacca l’Italia in due: mentre al Sud continua il grande caldo con temperature record, specialmente in Sardegna, il Nord è attraversato dal maltempo, con forti rovesci e temporali anche molto forti in alcune zone.

Secondo i meteorologi, la coda di una perturbazione atlantica sarebbe la responsabile principale del maltempo al Nord, che durerà per tutta la giornata di oggi. Attese dunque precipitazioni e rovesci anche violenti, con possibile grandinate intense e raffiche di vento anche oltre i 100 km/h.

Sul resto d’Italia, invece, le temperature si mantengono roventi: in quattro regioni, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, sono attesi valori massimi che potranno superare i 40°C.

Nei prossimi giorni una nuova ondata di caldo su tutta Italia

La situazione è comunque destinata a cambiare nei prossimi giorni, almeno al Nord: l’arrivo di un nuovo anticiclone porterà con sé una nuova e potente fase di caldo torrido che interesserà tutta la penisola.

A partire da domenica, infatti, si prevedono temperature di 38-39°C al centro-nord, Lazio Toscana in particolare, e addirittura oltre i 42°C in Sardegna. Secondo gli esperti, il picco massimo di calore dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

Atteso caldo record al Sud e nelle grandi città

In alcune città come Roma, Firenze e Bologna, si potrebbero superare gli storici record di caldo, con temperature massime di 43°C nella capitale, 42 a Firenze, 41 a Bologna, 38-40°C sulla Pianura Padana. Per quanto riguarda la Sardegna, al momento la regione più colpita dall’afa, si prevedono fino a 47-48°C. Insomma, giorni e notti difficili per gli italiani che dovranno vedersela con temperature e afa record.