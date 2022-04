Meteo weekend 2-3 aprile, torna l’inverno: temporali e nevicate a bassa quota

Sarà un weekend all'insegna del maltempo quello del 2-3 aprile: le previsioni meteo parlano di rovesci e nevicate anche a bassa quota.

Non sarà un weekend con meteo primaverile quello del 2-3 aprile 2022, con il vortice freddo proveniente dal Mare del Nord che farà tornare l’inverno su tutto lo stivale: temporali e nevicate saranno possibili anche a bassa quota.

Meteo weekend 2-3 aprile 2022

L’aria fredda, che sta irrompendo in Francia ma ha già raggiunto Sardegna, Toscana, Liguria, il nord-ovest e i settori alpini occidentali, si diffonderà in tutte le regioni centro-settentrionali, soprattutto tirreniche, appenniniche, e sui settori alpini. Nonostante non sarà aria freddissima, potrà comunque portare nevicate diffuse fino a quote basse (300/400 metri) nonché rovesci e temporali in quota.

L’aria fredda interesserà maggiormente i settori tirrenici e occidentali.

Le aree più esposte saranno infatti la Sardegna, tutte le regioni tirreniche, dalla Liguria alla Calabria, e quelle centro-meridionali tra Umbria, Lazio e Campania. Precipitazioni diffuse anche su tutti i settori alpini e prealpini e al Nordest.

Meteo weekend 2-3 aprile 2022: dove nevicherà?

Per quanto riguarda le nevicate, queste riguarderanno diffusamente le aree appenniniche centro-meridionali, specie dei versanti tirrenici, i settori alpini e prealpini e le aree interne della Sardegna con accumuli variabili da qualche centimetro sulla media-bassa collina fino a 15/20 o anche 30 cm sopra i 600/700 metri.

Gli accumuli più intensi sono previsti sulle aree interne laziali, soprattutto dell’Aretino e del Frusinate, su quelle interne abruzzesi, sull’area Matese, tra Molise e Campania, sui settori interni della Campania centro-meridionale, tra Avellinese e Salernitano, sulla Lucania occidentale, sulla Sila e sul Gennargentu.