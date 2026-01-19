Rowan Atkinson e Mia Khalifa, l'unione, al momento non confermata, che sta suscitando grande interesse nel mondo social.

Rowan Atkinson avrebbe ritrovato di nuovo l’amore, l’attore britannico noto per il suo ruolo da protagonista in Mr.Bean si starebbe frequentando con una nota celebrità di internet che ha iniziato una nuova e brillante carriera di successo, lasciandosi alle spalle il passato. Scopriamo insieme chi è la nuova fiamma.

Rowan Atkinson ed il Mr.Bean solitario

Rowan Atkinson è da tutti conosciuto per il suo ruolo più celebre vale a dire Mr.Bean. Il buffo personaggio non è mai stato seriamente impegnato in relazioni amorose, in particolare è sempre solo nella serie televisiva.

Le cose sono cambiate nel capitolo per il cinema “Mr.Bean Holiday” ma il suo essere maldestro non gli ha mai permesso di trovare l’anima gemella.

Per l’attore la situazione è decisamente molto diversa, dopo aver divorziato dalla prima moglie, ora è impegnato con l’attrice britannica Louise Ford che ha sposato nel 2014.

I rumors però parlano di una frequentazione segreta con una star di internet che sembrerebbe aver rapito il suo cuore.

Rowan Atkinson e Mia Khalifa, appuntamenti intimi e segreti

Rowan Atkinson infatti secondo rumors, non proprio affidabili, la notizia arriva dal sito Latestly.com tramite dei post su Instagram, starebbe frequentando l’ex regina dell’hard, di origine libanese, Mia Khalifa.

L’attore e la creator social si sarebbero visti lontano da occhi indiscreti nel sud della Francia, le foto li raffigurano a bordo di uno yacht – bisogna verificare se non si tratta di contenuti creati con l’AI – ma al momento non sono giunte notizie dai diretti interessati.

Il rischio infatti è che questa storia sia stata creata ad arte dal mondo di Internet e alimentata grazie all’AI. In attesa di un’ufficialità, se questa potrà mai esserci, il web si interroga in merito a questo presunto flirt diventato già il più desiderato del 2026.