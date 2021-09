La conduttrice Michela Coppa ha annunciato, con un post su Instagram, la nascita della sua prima figlia, la piccola Fara Alma.

La conduttrice Michela Coppa ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Fara Alma, postando un commovente messaggio sul suo account Instagram.

Michela Coppa è diventata mamma: gli aggiornamenti condivisi con i followers

Nella giornata di venerdì 24 settembre, la conduttrice Michela Coppa ha comunicato ai fan la nascita della sua prima figlia, nata dall’amore vissuto con l’imprenditore Christian Milia.

Nel corso dei mesi vissuti all’insegna della gestazione, la conduttrice aveva costantemente tenuto aggiornati i suoi 281 mila followers attraverso il suo account Instagram, rivelando loro ogni dettaglio e retroscena. In questo contesto, inoltre, aveva deciso di condividere consigli su come fare per mantenersi in forma durante la gravidanza, eseguendo la giusta quantità di esercizio fisico, oppure affrontando il tema dell’alimentazione da seguire per le future mamme.

Michela Coppa è diventata mamma: le difficoltà vissute in gravidanza

Scegliendo di condividere ogni dettaglio con i fan, Michela Coppa aveva anche rivelato pubblicamente di aver dovuto affrontare alcune difficoltà all’inizio della gravidanza che la avevano spinta a temere di poter perdere la piccola Fara Alma.

Affrontando le difficoltà vissute, la conduttrice aveva spiegato: “Quando ho scoperto di essere incinta è stata un’emozione indescrivibile. Ma durante uno dei primi controlli ho scoperto che la gestazione era a rischio. Sono stati giorni duri e interminabili, vissuti con la paura che quel momento magico potesse finire.

Questa piccola creatura ha dimostrato di avere una grande forza e si è aggrappata a me con tutta se stessa. Proprio questa sua tenacia mi faceva pensare che fosse femmina. Avevo ragione”.

Michela Coppa è diventata mamma: “Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa”

Poco prima di recarsi in ospedale per dare alla luce sua figlia, Michela Coppa stava postando stories Instagram nelle quali mostrava la cameretta della bambina, spiegando: “Abbiamo montato tutto, manca solo la carta da parati.

A breve vi faremo vedere il risultato finale”.

Le stories, tuttavia, sono state interrotte nel momento in cui si sono rotte le acque: a questo proposito, infatti, la donna ha inviato un ultimo aggiornamento ai fan, spiegando: “Ragazze, ho rotto le acque, ci siamo”.

Infine, dopo aver affrontato il parto, Michela Coppa ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con sua figlia tra le braccia, accompagnata dalla seguente didascalia: “Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa! Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!”.