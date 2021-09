Ainett Stephens, nota come la “Gatta Nera” de “Il Mercante in Fiera”, ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata prima dell'inizio del GF Vip.

Ainett Stephens, nota come la “Gatta Nera” del programma Il Mercante in Fiera e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata durante un’intervista.

GF Vip, vita privata di Ainett Stephens: l’intervista a Verissimo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato su Canale 5 nella serata di lunedì 13 settembre: tra i concorrenti del reality show, figura anche Ainett Stephens.

La concorrente del GF Vip è conosciuta dal pubblico italiano in quanto ha rivestito l’iconico ruolo della “Gatta Nera”, nel quiz televisivo condotto da Pino Insegno, Il Mercante in Fiera.

Poco prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, la showgirl – 39 anni e origini venezuelane – ha deciso di raccontare alcuni importanti aspetti della sua vita privata nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

In questo contesto, dialogando con la conduttrice del format, Silvia Toffanin, Ainett Stephens ha deciso di parlare del suo matrimonio fallito e di suo figlio affetto da autismo.

GF Vip, vita privata di Ainett Stephens: “Mio figlio Christopher è autistico”

Nel 2015, Ainett Stephens si è sposata con Nicola Radici, dirigente calcistico di club come l’Atalanta, il Prato e l’Albinoleffe nonché imprenditore, di dieci anni più grande. La loro relazione, tuttavia, non sembrava risentire della differenza d’età e dal rapporto tra i due è nato il piccolo Christopher che, attualmente, ha 5 anni.

I primi anni di vita del bambino, tuttavia, come riferito dalla 39enne, non sono stati semplici. A questo proposito, la donna ha spiegato: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita – e ha aggiunto –.

Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”.

Al momento, Ainett Stephens è separata dall’ex compagno Nicola Radici e si è trasferita in Spagna, scegliendo di vivere a Marbella.

Per quanto riguarda il rapporto della donna con il figlio, prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha postato un video sul suo account Instagram nel quale mostra il bambino mentre la saluta.

GF Vip, Ainett Stephens: carriera

La carriera di Ainett Stephens è iniziata nel 2000, dopo aver conquistato un posto nella semifinale del concorso di bellezza Miss Venezuela e aver posato per un calendario.

Successivamente, la donna ha deciso di spostarsi in Italia, lavorando come modella fino al giorno in cui non è stata scelta per interpretare il ruolo della “Gatta Nera” nel programma Il Mercante in Fiera, trasmesso su Italia 1 e condotto da Pino Insegno. Dopo la conclusione della trasmissione, la donna ha collaborato con altri format come Ciao Darwin oppure come Matricole e Meteore.

Diventando una dei 22 concorrenti del GF Vip 2021, Ainett Stephens ha palesato la sua volontà di “rimettersi in gioco”, come rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.