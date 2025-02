Michelle Comi è una delle influencer e content creator più famose e note nel nostro paese, ogni notizia relativa alla sua vita scatena molto successo a livello social, ora la ragazza è tornata a far parlare di sé per un intervento chirurgico da lei effettuato che l’ha fatta tornare vergine. Vi spieghiamo di cosa si tratta.

Michelle Come e l’intervento di vaginoplastica, che cos’è?

Michelle Comi si è sottoposta ad un intervento di vaginoplastica, come suggerisce il nome si tratta di un intervento chirurgico alla vagina. Il chirurgo plastico Paolo Mezzana sulle pagine di VanityFair.it ha spiegato in cosa consiste di seguito vi riportiamo un estratto – “la vaginoplastica è un intervento di riduzione del canale vaginale“.

Inoltre Michelle Comi ha ammesso di aver effettuato un intervento che “l’ha fatta tornare vergine” – in questo caso si tratta di Imenoplastica, ovvero il restringimento dell’Imene riportandolo al suo stato originario.

Un intervento rarissimo in Italia

Interventi di vaginoplastica o imenoplastica hanno percentuali molto basse nel nostro paese, il dottor Mezzana prosegue il suo intervento a VanityFair.it – “ha una percentuale bassissima, si fanno 1 o 2 interventi l’anno“.

Quindi quello fatto da Michelle Comi è un qualcosa di particolare, una scelta che, come per altre scelte personali non è giudicabile dall’esterno. La cosa migliora da fare è di rispettarla, la principale differenza è la fama del soggetto che l’ha resa un qualcosa di mediatico ma è plausibile che dietro di ciò vi siano motivazioni serie che solo lei conosce davvero.