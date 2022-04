Michelle Hunziker, il look total red conquista Giovanni Angiolini: il like fa impazzire i fan.

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con un bellissimo look total red. Lo scatto ha fatto impazzire i fan e tra i tanti like è spuntato anche quello di Giovanni Angiolini, medico ed ex gieffino che la cronaca rosa vede come suo nuovo flirt.

Michelle Hunziker: spunta il like di Giovanni

Da qualche settimana, ormai, il gossip vede Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme. Stando ad alcune paparazzate, la conduttrice svizzera e l’ex gieffino si stanno conoscendo meglio da qualche mese. Parlare d’amore, però, è un po’ troppo prematuro, anche perché la donna esce dal lungo matrimonio con Tomaso Trussardi. Sia Michelle che Giovanni non hanno mai confermato o smentito il chiacchiericcio, ma nelle ultime ore è spuntato un like che ha attirato l’attenzione dei follower.

Pare che Angiolini abbia particolarmente apprezzato uno scatto in cui la Hunziker mostra un look total red.

Il look total red di Michelle piace a tutti

Michelle ha postato su Instagram una fotografia in cui appare con un tubino rosso aderentissimo. Perfino le scarpe, rigorosamente con il tacco a spillo, sono abbinate al resto del look. L’outfit, ovviamente, è per la diretta di Striscia la Notizia e la Hunziker ha voluto mostrarlo ai fan poco prima della puntata.

Insomma, la conduttrice svizzera è bella come al solito e i like dei fan sono arrivati puntuali. Tra i tanti pollici in su, però, quello che ha catturato l’attenzione dei seguaci è stato quello di Giovanni.

Michelle e Giovanni: il like conferma il flirt?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: il like di Giovanni a Michelle conferma il flirt in corso? Non possiamo saperlo, anche perché, secondo i beninformati, il dottore e la conduttrice si conoscono da ben 2 anni.

Non possiamo fare altro che attendere qualche loro dichiarazione ufficiale.