Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: parla la segretaria di lui

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la segretaria di lui vuota il sacco e conferma la relazione.

Cosa c’è tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? Mentre i due continuano a mantenere il silenzio, la segretaria del medico ha deciso di rompere il silenzio. La donna, intercettata dal settimanale DiPiù Tv ha confermato, seppure in modo velato, ciò che sostiene la cronaca rosa.

Michelle Hunziker e Giovanni: parla la segretaria

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati in Sardegna, mentre si concedono una passeggiata romantica e si scambiano qualche bacio casto. Mentre la conduttrice svizzera e il medico hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito, la segretaria di lui ha pensato bene di sbottornarsi un po’. Intercettata dal settimanale DiPiù Tv, ha dichiarato:

“Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco”.

La conferma della segretaria

Anche se la segretaria di Angiolini non ha candidamente ammesso la relazione tra il suo datore e la Hunziker, è chiaro che gatta ci cova. In caso contrario, infatti, la donna avrebbe tranquillamente smentito. Dire “non confermo e non smentisco” significa che tra Michelle e Giovanni c’è una frequentazione in corso. Magari è troppo presto per parlare d’amore, ma tra i due è scoppiata la passione. Stando a quanto sostengono i beninformati, la conduttrice e il medico si sono conosciuti grazie alla passione di entrambi per lo sport.

Michelle e Giovanni: ad unirli la passione per lo sport

La Hunziker e Giovanni si starebbero frequentando da qualche tempo. Anche se lui vive in Sardegna e lei a Milano, la distanza non sembra essere un problema. D’altronde, basta un’ora di aereo per abbracciarsi e trascorrere qualche ora insieme. Sembra che la passione sia esplosa da poco, tra una sessione di allenamento e una discussione sull’ortopedia. Per ora non ci sono altre news in merito all’unione.