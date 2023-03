Michelle Hunziker, lo sfogo contro i gossip: "Creano tensioni nelle famiglie"

Michelle Hunziker si è sfogata via social per i gossip sul suo conto e su quello dell'ex marito Eros Ramazzotti.

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker è stata travolta da un’ondata di gossip a causa della sua ospitata a Felicissima Sera, dove Pio e Amedeo le hanno fatto alcune domande sul suo rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti. A seguire la conduttrice si è sfogata via social.

Michelle Hunziker: i gossip su Eros Ramazzotti

Da tempo Michelle Hunziker è tornata a mostrarsi in compagnia dell’ex marito Eros Ramazzotti, con cui è riuscita a ristabilire un rapporto di complicità anche per il bene della figlia avuta insieme, Aurora (che presto li renderà nonni per la prima volta). I due hanno più volte smentito di aver mai avuto un ritorno di fiamma ma nei giorni scorsi, a Felicissima Sera, la conduttrice ha risposto ad alcune domande ironiche di Pio e Amedeo che le hanno chiesto anche se lei e Eros “avessero fatto un richiamino” (ossia se avessero avuto rapporti intimi). La conduttrice ha risposto:

“A volte sì, per educazione”. La questione ha sollevato un putiferio in rete e sulla vicenda si sono scatenate una marea di fake news prontamente smentite dalla stessa Hunziker, che via social ha tuonato: “Io spesso me ne frego ma le cose possono anche degenerare e chi fa il mio mestiere sa che spesso sono delle battaglie perse, ma io voglio comunque fare informazione sul mio social e per quei pochi rimasti che pensano ancora che i titoli corrispondano a verità, e soprattutto gli amici dei famigliari dei personaggi pubblici, non mandino gli screenshot ai parenti dei personaggi pubblici perché potete mandarli in agitazione: i clickbaite possono mettere molta agitazione nelle varie famiglie”, ha affermato la showgirl, che ha anche sottolineato: “Io sono andata in onda con Pio e Amedeo e loro sono dei comici, mi hanno posto delle domande molto irriverenti e io ho risposto proprio come mi conoscete in modo molto autoironico. Era palesemente un gioco”.