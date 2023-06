Migranti: si fatica a tenere il conto all’hotspot di Lampedusa. Sono 696 le persone sbarcate durante la notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 giugno da quattordici barchini agganciati e soccorsi nelle acque antistanti all’isola o in area Sar.

Continuano i trasferimenti

Nella giornata di mercoledì 28 erano giunte già 26 carrette per un totale di 1.292 migranti. Nonostante i continui trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, all’hotspot di contrada Imbriacola c’erano all’alba 2.069 ospiti. Prima che si facesse giorno, invece, erano sbarcate 259 persone da tre piccole imbarcazioni intercettate e soccorse dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera: sulla prima erano presenti 131 migranti (fra cui 15 minorenni), partiti dalle Isole Karkenna (Tunisia) e originari di Egitto, Gambia, Marocco, Siria e Tunisia; sulla seconda 17 tunisini (fra cui 2 minori), partiti da Monastir (Tunisia); sulla terza altri 111 (fra cui 4 minori) di nazionalità bengalese, egiziana, ivoriana, palestinese, siriana e sudanese.

Una faccenda europea

Intanto la premier italiana Giorgia Meloni non smette di strillare che l’emergenza immigrazione «è una sfida europea e che, in quanto tale, richiede risposte europee». Lo ha detto in Aula alla Camera ed è pronta a ripeterlo nel Consiglio europeo in programma per giovedì 29 e venerdì 30 giugno: «Sarà centrale il tema delle migrazioni. Mi unisco al cordoglio per la recente tragedia al largo delle coste greche, (è richiesto) l’impegno da ogni sede per stroncare il tragico traffico delle vite» ha concluso.