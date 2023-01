Milano, branco di teppisti attacca 22enne e gli spezza una gamba

Terribile episodio a Milano, dove un branco di teppisti attacca 22enne e gli spezza una gamba.

Il crimine è avvenuto fuori dal centro commerciale Bonola e su di esso indaga la polizia che sta cercando di raccogliere elementi e testimonianze per risalire agli aggressori. Dopo l’accoltellamento di un giovane fuori da una discoteca ancora violenza nel caoluogo lombardo.

Branco di teppisti attacca 22enne

Da quanto su apprende il grave episodio di violenza a Milano si è verificato nel piazzala antistante il noto centro commerciale Bonola. In quel luogo ed in quelle circostanze un 22enne è stato massacrato di botte da un branco di ragazzi la cui identità per il momento è ignota e sui cui sono in caccia gli agenti di polizia.

Secondo i media il giovane è stato pestato brutalmente con calci e pugni, anche una volta finito a terra.

Le indagini sugli screzi passati

La vittima è stata trasportata in codice giallo dal 118 all’ospedale Galeazzi. Il 22enne avrebbe riportato una frattura alla gamba, con 30 giorni di prognosi. Secondo la polizia ad aggredirlo sarebbero stati “una decina di coetanei di origine nordafricana”. E indiscrezioni trapelate sulle prime indagini dicono che con un paio di loro la vittima avrebbe già avuto degli screzi in passato.