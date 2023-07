30 coinquilini in uno spazio ridotto e 380 euro di affitto mensile: è la storia di Carmen e Marcus, madre e figlio scappati dal Perù per il padre violento.

È la storia assurda di Carmen, badante di 30 anni con un figlio, costretta a pagare 380€ al mese per vivere in un magazzino con altre 30 persone.

Vive con il figlio in un magazzino e altri 30 sconosciuti

Carmen e suo figlio Marcos hanno passato due notti per strada, dopo aver trascorso gli ultimi 10 mesi a dormire su una branda in un magazzino di Milano, insieme ad altre 30 persone. Il tutto, pagando un affitto mensile di 380 euro, fin quando il legittimo proprietario della struttura non si è accorto del subaffitto abusivo e ha chiamato le forze dell’ordine per farla sgomberare.

Una situazione surreale, per una donna di 30 anni, con origini peruviane, che deve mantenere un figlio, ma che allo stesso tempo guadagna 2 euro all’ora come badante in nero.

La storia di Carmen

Carmen è scappata dal suo luogo di nascita, un piccolo villaggio vicino a Lima, capitale del Perù, perché maltrattata e picchiata dal marito. Il rischio aggiunto che potesse rapire anche il piccolo Marcus l’ha convinta a scappare.

Una volta arrivata, ha trovato lavoro in nero come badante: una paga misera, ma ha parlato dell’affetto e della gentilezza della signora di cui si occupa:

«In qualche modo ci ha salvato la vita perché è l’unico impiego che ho trovato, senza documenti. É un’anziana simpatica, anche lei vive in condizioni precarie, di più non credo proprio possa pagare».

Ma con quella paga, l’unico alloggio che è riuscita a trovare per lei e suo figlio è stato il magazzino, in condivisione con altri 30 abusivi, e tutti dovevano pagare 380 euro al mese.

Il permesso di soggiorno e il futuro di Carmen e Marcus

Il permesso di soggiorno è arrivato il 28 giugno, quando Carmen e suo figlio si sono ritrovati di nuovo per strada. Purtroppo, i posti messi a disposizione dal Comune di Milano per i richiedenti asilo sono tutti pieni. Ad oggi, Carmen e Marcos sono ospiti di un dormitorio del centro città.