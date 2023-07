È stato ritrovato a Milano, nel Parco delle Cave, il cadavere di un 19enne di origini peruviane la cui scomparsa risaliva allo scorso 11 luglio.

Trovato il cadavere di un 19enne peruviano a Milano

È stato ritrovato nella giornata di oggi, mercoledì 19 luglio, il cadavere di un ragazzo in zona Parco delle Cave, a Milano. Il corpo è già stato identificato: si tratta infatti del 19enne di origini peruviane, Luis Alberto Ochoa Duenas.

Le autorità sono risalite alla sua identità piuttosto in fretta perché sul ragazzo era già stato diramato un allarme di scomparsa: non si avevano sue tracce da più di una settimana, dallo scorso 11 luglio, quando fu visto l’ultima volta mentre si stava recando al lavoro dopo aver mangiato alla mensa dell’Opera San Francesco a Milano.

La ricostruzione dell’incidente

Il corpo è stato trovato nel laghetto del parco, e la prima ipotesi è che sia annegato mentre faceva un bagno con un parente. È stato proprio lui, un uomo di 32 anni, a raccontare ai carabinieri come l’11 luglio fosse andato con il 19enne a fare il bagno in un laghetto, che ha descritto come quello nel Parco delle Cave, dove Luis Alberto, che non sapeva nuotare, sarebbe annegato.

Il 32enne ha sostenuto di non aver raccontato l’accaduto prima perché scosso e per timore della reazione dei familiari. Saranno ora necessarie l’autopsia e l’esame del dna per confermare l’identità il cadavere.