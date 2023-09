Milano, disavventura per i The Kolors: naufragio durante il concerto

Non ci sono state conseguenze per i passeggeri dell'imbarcazione. A notare che qualcosa non andava è stato il pilota.

È finito con una disavventura il concerto dei The Kolors che si è svolto a Milano nella sera di sabato 23 settembre sui navigli. Il gruppo che in questa estate 2023 ha riscosso un successo dietro l’altro con la hit “Italodisco”, si è esibito su un battello davanti ad un pubblico di circa una trentina di persone. Alla fine del concerto l’imbarcazione ha iniziato ad inclinarsi, il rischio corso è stato significativo, ma per nessuno dei presenti ci sarebbero state conseguenze.

Milano, naufragio al concerto dei The Kolors

L’imbarcazione sulla quale si sono esibiti i The Kolors – riporta Leggo.it – sarebbe stata prestata da NavigaMI a Vivident Italia per fare in modo che il gruppo potesse esibirsi davanti ad una piccola platea di persone (circa una trentina). A rendersi conto di ciò che stava accadendo era stato il pilota che ha rilevato che l’imbarcazione stava si stava inclinando e quindi stava incamerando acqua. Fortunatamente i passeggeri sono rimasti illesi né sarebbe chiaro in che modo il battello si sarebbe danneggiato.

Il racconto dei “The Kolors”

Nel frattempo, Stash sulla sua stories su Instagram ha raccontato cosa è successo in quei momenti: “Non è Ibiza, mi avete scritto in tantissimi…volevo dirvi che è tutto ok. Stiamo tutti bene! La cosa è successo parecchio dopo la nostra discesa […] ci siamo divertiti parecchio all’inverno di ieri sera a Milano”.