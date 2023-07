Scontro a Milano tra la scorta di La Russa (il Presidente del Senato non era a bordo) e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Ancora da accertare le cause dell’incidente

Incidente per la scorta di La Russa

Nella mattinata di lunedì 24 luglio, precisamente alle intorno alle 10-20, la scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa è stata coinvolta in un incidente stradale.

Da accertare la causa dell’incidente

Da quanto si apprende, il sinistro è avvenuto all‘incrocio tra via Modena e via Castel Morrone a Milano e il presidente del Senato non era a bordo.

La vettura si è scontrata con un mezzo dei vigili del fuoco. Saranno necessari ulteriori accertamenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da quanto riportano alcuni organi di stampa – ma si tratta di indiscrezioni che non sono state confermate o smentite dai rispettivi organi ufficiali – il suv della scorta di La Russa sarebbe passato con il verde senza aver visto il mezzo dei vigili del fuoco che arrivava a sirene spiegate.

Da quanto riporta il Corriere della Sera, che riferisce alcune informazioni senza citarne la fonte, “l’auto, che procedeva verso corso 22 marzo, ha sterzato a destra nel tentativo di evitare l’impatto con un mezzo dei vigili del fuoco, urtandolo con la parte sinistra del muso”.

Tre feriti lievi

Sul posto dell’incidente, due ambulanze e un’auto medica hanno prestato soccorso immediato:: tre persone, tra pompieri e carabinieri, sono rimaste leggermente ferite: due in codice verde e una in codice giallo, soccorsi dal personale di Areu 118 e trasferiti all’ospedale Policlinico e Gaetano Pini. Sempre da quanto riferisce il Corriere della Sera, uno dei carabinieri avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico.