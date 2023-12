Il 45enne è stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata di sabato 2 dicembre, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Milano, minaccia l’ex moglie e colpisce due carabinieri

L’uomo stava cercando di entrare con la forza all’interno dell’appartamento dell’ex moglie a Lainate, in provincia di Milano. La donna era stata precedentemente minacciata di morte e allarmata aveva chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, cercando di bloccare il tentativo di effrazione.

L’aggressione

Il 45enne si è scagliato contro gli uomini dell’Arma, aggredendoli con la tapparella che aveva divelto da una finestra. Ha poi colpito il vetro, provocandosi escoriazioni alle mani. I militari sono riusciti a immobilizzarlo ricorrendo al taser. In un primo momento è stato portato all’ospedale per un controllo, poi è stato trasferito in cella in attesa del processo che si terrà per direttissima.

Il processo

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 45enne all’ospedale di Rho, dove è stato controllato e dimesso senza giorni di prognosi. Anche i carabinieri colpiti sono stati sottoposti ad accertamenti, ma non hanno riportato lesioni gravi. L’uomo attualmente si trova in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto quando un soggetto viene arrestato in flagranza o l’indagato rende una confessione.