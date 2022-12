Milano, omicidio con arma da fuoco in un bar nel quartiere Corvetto

Milano, omicidio con arma da fuoco in un bar nel quartiere Corvetto

Una persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un bar in via Bessarione, nel quartiere Corvetto, alla periferia di Milano. L’omicidio è avvenuto questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia, con gli agenti delle Volanti e la Squadra Mobile.

Sono stati ritrovati dei bossoli. Sono arrivati rapidamente anche i soccorsi, ma quando il personale sanitario è intervenuto purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Gli agenti sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica

L’allarme è scattato questa mattina, 19 dicembre, intorno alle 7.15. Per il momento non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’omicidio, ma la vittima sarebbe di origini asiatiche. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere testimonianze e capire cosa è accaduto precisamente.

Stanno cercando anche di ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia maturato l’omicidio e quale sia il movente.