Leonardo La Russa, il figlio di Ignazio, è stato denunciato da una ragazza di 22 anni. La giovane si è rivolta alla Procura di Milano per un episodio di violenza che risalirebbe allo scorso 18 Maggio.

Milano, la denuncia di una ragazza: “Sono stata violentata dal figlio di La Russa”

Il figlio 19enne del presidente del Senato è nei guai: il ragazzo è stato accusato da una 22enne di averla violentata dopo una festa tenuta a Milano la sera del 18 Maggio. La ragazza ha spiegato alla Procura di aver partecipato a questa festa in discoteca e di aver incontrato lì Leonardo, suo ex compagno di scuola. Dopo aver bevuto un drink, però, la giovane ha perso lucidità e degli attimi successivi non ricorda più nulla. La 22enne si è svegliata il giorno successivo nuda nel letto di Leonardo La Russa. Sarebbe stato lo stesso figlio di Ignazio a dirle di aver avuto un rapporto sessuale con lei, rapporto a cui aveva partecipato anche un altro ragazzo.

I messaggi con l’amica: la ragazza è stata drogata?

La 22enne, spaventata, ha subito scritto un messaggio ad un’amica che la sera prima era con lei. L’altra ragazza le ha spiegato: “Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata. Stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink.” La 22enne, in un secondo momento, ha raccontato tutto a sua madre e dopo 40 giorni ha deciso di denunciare. Dall’altra parte, l’avvocato di La Russa difende Leonardo: “Sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione.”