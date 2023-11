La studentessa è stata aggredita dalle coetanee fuori da scuola, in via padre Salerio a Milano

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, una studentessa di 15 anni è stata aggredita a scuola da due compagne e minacciata con un coltello.

Milano, studentessa aggredita a scuola da due compagne

La ragazza sembrerebbe essere stata avvicinata fuori dal complesso scolastico Ecfop di Milano. Le due compagne l’hanno aggredita, prendendola a calci e pugni e minacciandola con un coltello. Fortunatamente gli operatori scolastici sono riusciti a sventare il peggio, fermando l’aggressione e riportando la 15enne all’interno della scuola.

Denunciate le compagne

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia, che è riuscita a risalire all’identità delle due aguzzine. La ragazza in possesso dell’arma da taglio è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, avendo insultato e sputato in faccia a uno degli agenti. Entrambe sono state denunciate per lesioni. Le indagini hanno rivelato che ambedue avevano precedenti per violenza e per aver fatto parte di una gang.

Il movente

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le due ragazze abbiano agito spinte da un precedente astio verso la vittima, forse dovuto a questioni sentimentali. Non era, infatti, la prima volta che c’erano degli scontri. La 15enne è stata prontamente soccorsa dagli uomini del 118. Non ha riportato lesioni gravi, solo una prognosi di alcuni giorni per escoriazioni ed ecchimosi.