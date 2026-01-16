Un uomo di 70 anni è stato trovato morto in una abitazione di via delle Peonie a Rozzano, nel Milanese. L’uomo presentava una ferita da arma da taglia alla gola. Sospettato un 21enne.

Milano, uomo trovato ucciso in casa con una coltellata alla gola

Nella notte a Rozzano (Milano) un uomo di 70 anni è stato trovato morto in un appartamento in via delle Peonie.

Il corpo presentava una profonda ferita da arma da taglio alla gola e, secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe sopraggiunta dopo una lite. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Tenenza di Rozzano e della Stazione di Buccinasco dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che minacciava di suicidarsi. Giunti sul posto i militari hanno scoperto il cadavere del 70enne e hanno messo in sicurezza il 21enne di origini marocchine che stava tentando di lanciarsi dal balcone. Si è poi scoperto che a vivere in quell’appartamento era proprio il giovane, mentre il 70enne veniva ospitato saltuariamente.

Milano: al vaglio degli investigatori la posizione del 21enne

Dalle prime informazioni il 70enne, ucciso con una coltellata alla gola, e il 21enne di origini marocchine, con precedenti reati legati agli stupefacenti, si conoscevano. Il 21enne, infatti, pare ospitasse saltuariamente l’anziano in casa. Al momento la posizione del 21enne è al vaglio degli inquirenti, si indaga per capire l’esatta dinamica dei fatti.