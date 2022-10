Minacce al virologo Locatelli: la Procura di Roma indaga su cinque No Vax

La Procura di Roma sta indagando su cinque persone che hanno inviato minacce ed insulti sui social e via e-mail al virologo Franco Locatelli

Pregliasco, Bassetti, Galli, Crisanti, Locatelli, e non solo. Sono i nomi di dottori, virologi ed infettivologi che più volte abbiamo sentito nominare ultimamamente, ma soprattutto nei momenti più caldi dei due anni di pandemia Covid. Questi esperti ci hanno messo la faccia, in televisione, per esporsi a favore dei vaccini per contrastare l’avanzata dei contagi.

Una presa di posizione che li ha portati a ricevere insulti e minacce da chi non la pensava come loro.

Franco Locatelli minacciato dai No Vax: le indagini della Procura

Per questo motivo, la Procura di Roma sta indagando cinque persone che hanno scritto ed inviato per e-mail delle minacce al virologo Franco Locatelli. Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha dovuto soppotare molte situazioni spiacevoli, che ora devono avere un freno.

“Brinderò alla tua fine quando sarai appeso a piazzale Loreto” – scrive uno, un barista di Torino secondo ‘La Stampa’ – “Ti auguro di pagare duramente in prima persona in questa vita o al cospetto di Dio da morto” – rincara la dose un insegnante 43enne abruzzese.

La nota dell’Arma dei carabinieri

Dietro a queste minacce, si presume, ci sono persone No Vax. Forse una vera e propria rete di soggetti cotrari ai vaccini.

L’Arma dei carabinieri spiega in un comunicato l’intervento degli agenti effettuati nelle case di queste persone: “I telefoni cellulari e i computer verranno sottoposti ad accurata analisi al fine di accertare la concretezza delle minacce proferite e la loro eventuale appartenenza a frange estremiste.”