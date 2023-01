Violenza ed esercizio delle proprie ragioni illegale in Sicilia, dove un giovane minaccia la datrice di lavoro con il collo rotto di una bottiglia.

Da quanto si apprende la polizia ha denunciato un 27enne che esigeva il pagamento di alcuni stipendi non corrisposti. I media isolani che hanno trattato la notizia spiegano che tutto è accaduto a Palermo e che il denunciato si è presentato dall’ex datrice di lavoro “pretendendo il pagamento di alcuni stipendi non percepiti”.

Minaccia datrice di lavoro con una bottiglia

Per quel motivo e dopo alcuni momenti di vera concitazione nella boutique in questione un giovane di 27 anni è entrato nel negozio di abbigliamento orientale in via Maqueda.

Secondo il resoconto dei quotidiani locali lo ha fatto urlando con in mano una bottiglia spaccata. A quel punto la titolare, palesemente spaventata da quell’atteggiamento aggressivo, ha chiamato aiuto e sul posto sono accorsi a razzo gli agenti di polizia.

L’arrivo della polizia e l’identificazione

I poliziotti giunti sul posto con una Volante di servizio hanno provveduto a bloccare immediatamente il 27enne. Sibito dopo l’identificazione il giovane è stato condotto in commissariato.

In quella sede ufficiale l’aggressore è stato denunciato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.