Una tremenda aggressione che poteva finire molto male sarebbe avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Casolecchio di Reno, nei pressi di Bologna. Un ragazzo di 22 anni di origine moldava avrebbe minacciato la sua compagna 20enne dopo una lite scoppiata per futili motivi.

Minacca la ragazza con un coltello: l’accaduto

La ragazza aveva chiesto al fidanzato di abbassare il volume del suo cellulare per non dare fastidio agli altri passeggeri del bus sul quale si trovavano, ma il giovane non ha preso bene il rimprovero. Il moldavo ha alzato la voce nei confronti della sua compagna, arrivando a minacciare di morte lei e il suo gatto. La ragazza è scesa dal bus qualche fermata prima e ha proseguito la strada a piedi, ma il giovane si è arrabbiato e ha iniziato a tempestarla di messaggi.

Minacca la ragazza con un coltello: la denuncia

“Se non torni a casa ti ammazzo” – ha scritto il 22enne al numero WhatsApp della fidanzata. Lei ha preferito andare da un’amica, ma il giovane l’ha raggiunta tenendo in braccio il gatto di lei: “Se non sali, ammazzo il gatto e poi ammazzo te“. Con sè, il moldavo aveva anche un coltello da cucina. Ad interrompere il tutto è stata una vicina di casa che avendo assistito a parte della scena ha deciso di chiamare i carabinieri. Gli agenti hanno fermato il ragazzo che è stato denunciato: il suo coltello è stato sequestrato mentre la fidanzata ha lasciato l’appartamento in cui viveva per trasferirsi altrove.