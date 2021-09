Miriam Leone convola a nozze: la nota attrice ha pronunciato il “sì” a Scicli

Miriam Leone è convolata felicemente a nozze con Paolo Carullo dopo circa due anni di relazione. La coppia ha detto "sì" a Scicli.

Fiori d’arancio per la nota attrice Miriam Leone che si è sposata nella bellissima cornice di Scicli in provincia di Ragusa. Un matrimonio che è stato organizzato nel più totale riserbo anche se a “tradire” tale segretezza è stata una nota pubblicata dalla stessa amministrazione comunale che ha annunciato attraverso i propri canali istituzionali che avrebbe provveduto a chiudere alcune strade proprio in previsione di questo gioioso evento.

Miriam Leone si sposa: “Una felicità indescrivibile”

Capelli raccolti, un lungo velo ed un vestito in delicato pizzo ricamato. Miriam Leone appare raggiante nelle prime foto del suo matrimonio con Paolo Carullo. La coppia che ha pronunciato l’agognato “sì” al Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli, è convolata a nozze nella più totale riservatezza ( o quasi).

Del resto sono quasi nulle le notizie che sono circolate relative al matrimonio (almeno fino al giorno del sì), così come quelle sul compagno Paolo Carullo che non avrebbe neppure un profilo sui social network.

Eppure a prescindere da tutto, le foto di Miriam dicono più di mille parole. Del resto la sua esclamazione in dialetto siciliano “Ni maritamu” ovvero “Ci sposiamo”, fa trasparire tutta l’emozione della sposa.

Miriam Leone si sposa, “Non vedo ancora l’anello!”

Qualche tempo fa Miriam Leone aveva smentito voci di possibili nozze, confermando al contempo che la persona giusta c’era. “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi.

Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata, in particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, ora che l’atteso giorno è arrivato sicuramente più di qualcuno ha potuto gioire con Miriam in questo felice giorno.

Miriam Leone si sposa, l’annuncio del sindaco di Scicli

Lo stesso comune siciliano infine, attraverso le parole del sindaco, ha fatto gli auguri alla sposa: “La bellezza della nostra splendida città si rispecchia nella bellezza di una sposa… Scicli città meravigliosa, città del sogno e del cielo. Auguri del Sindaco a tutte le persone che scelgono di amarsi in questo luogo dell’anima!”.