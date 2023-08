L’Italbasket batte l’Angola, ma fatica. L’avventura azzurra ai Mondiali di Basket di Manila comincia in salita e finisce in discesa grazie allo show di Fontecchio e allo sprint dell’uomo jolly Ricci.

La prima fase dell’Italia si concluderà con Repubblica Dominicana (partita domenica 27 agosto) e i padroni di casa delle Filippine (martedì 29 agosto).

Mondiali Basket: l’esordio dell’Italia che batte l’Angola

Comincia in salita e a fatica l’esordio degli azzurri guidati dal ct Gianmarco Pozzecco, al mondiale di Manila. Da oltre metà gara ci hanno pensato i canestri di Simone Fontecchio e del jolly Giampaolo Ricci ad animare il match, che si stava ingessando in un sottile e pericoloso equilibrio.

Al Philippine Arena l’Italia ha battuto l’Angola 81 a 67 nella sua prima gara di inizio del Basketball World Cup, che si disputerà fino al 10 settembre a Manila, in Giappone e in Indonesia. Fontecchio ha trionfato da top scorer con ben 19 punti.

Italbasket non brillante come nelle qualifiche

Incassata la prima vittoria contro gli africani, molto forti e aggressivi nella difesa, i ragazzi di Pozzecco dovranno ora vedersela con le rivali del gruppo A: Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine.

Negli spogliatoi si avverte la tensione di questa gara, cominciata nell’incertezza e nello smarrimento, interrotti solo dai numeri di Nicolò Melli all’inizio, e di Datome e Severini nel mezzo della gara. Gli azzurri hanno accusato il colpo angolano, ma poi Giampaolo Ricci, pescato sul finale da Pozzecco, è la carta vincente per allungare verso la prima vittoria sofferta del mondiale di Manila.

Un’Italia vincente, ma meno brillante rispetto alle fasi di qualifica al mondiale.

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di Basket

Al secondo incontro l’Italbasket se la vedrà con la Repubblica Dominicana. La partita è domenica 27 agosto, alle ore 10 italiane, in diretta dall’Araneta Coliseum di Manila.

La prima fase per l’Italia si concluderà martedì 29 agosto, contro Filippine, alle ore 14 italiane.

Tutte le partite dell’Italia, comprese quelle di domenica prossima e martedì 29, saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Summer. Si potranno anche vedere in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN.