Il suo nome ha cominciato a circolare tra i seguaci della scena hip hop italiana già una quindicina di anni fa: oggi Mondo Marcio è pronto a regalare ai suoi fan una nuova perla

Fuori il 18 Febbraio 2022 le versioni remastered del primo album ‘Mondo Marcio’ dell’omonimo artista e per la prima volta in streaming in alta qualità il primo mixtape ‘Fuori di Qua!’.

Il nuovo lavoro di Mondo Marcio

I due album, pubblicati per la prima volta nel 2004 da un Mondo Marcio appena diciottenne, ebbero subito ampio consenso del pubblico underground in un periodo in cui il rap non era ancora affermato nel mercato italiano.

Oggi questo lancio vuole celebrare due album che hanno decretato un momento di svolta nel panorama musicale italiano; pubblicati prima del successo mainstream dell’artista ma già allora considerati pionieri e “di rottura”, caratterizzati da quel flow americano e quella scrittura molto personale diventati successivamente i tratti distintivi del rapper milanese negli anni. Per rendere omaggio a questo importante ritorno, insieme ai due album di esordio è disponibile anche “Fuori Di Qua! Stories”, una versione speciale con contributi di artisti e amici quali Fabri Fibra, Emis Killa, Paola Zukar, Max Brigante, Gemitaiz e Bassi Maestro.

“Da tempo volevo ristampare i miei primi due album sotto la mia etichetta, Mondo Records. Per un artista, riacquisire i propri master è una cosa importante che pochi riescono a fare.

Vuol dire riappropriarsi di una parte di te, e farla uscire come dici tu. Per me è un bel traguardo.” ha commentato il rapper e produttore.